Pronto soccorso sempre più sotto pressione: 204 pazienti in attesa o in visita

Scuole: ieri sono state 39 le classi fermate in quarantena per casi positivi, individuati anche grazie allo screening. Dall’inizio dell’anno scolastico sono 464 a ieri

La situazione nei pronto soccorso alle 12:15

114 i pazienti in attesa o in visita al San Martino. 22 sono in codice rosso (in immediato pericolo di vita), il più grave, 62 sono in codice giallo: non in immediato pericolo di vita, ma comunque gravi

74 i pazienti in attesa o in visita al Galliera. 11 i codici rossi, 48 i codici gialli.

Solo 16 pazienti, di cui un codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi (Asl 3) che è saturo e non può ricevere più molto. Sono ben 105 i pazienti in obi, osservatorio breve, in attesa dei risultati dei tamponi molecolari.

In copertina una foto dalla pagina Facebook di Enrico Tixi: pazienti nelle barelle poggiate per terra nella camera calda del pronto soccorso del Galliera

Mi piace: Mi piace Caricamento...