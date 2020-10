<In casa non ci restiamo, per ora vi avvisiamo>: questo il messaggio del gruppuscolo genovese della più ampia organizzazione italiana di estrema destra che, in un comunicato, minaccia: <Saremo sempre in piazza a fianco del popolo in ogni focolaio di rivoluzione>

Il messaggio inviato ai giornali con la foto è contro il governo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...