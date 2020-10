Minaccia con una lima commerciante per rapinarla, preso dai carabininieri

Arrestato lunedì scorso dopo la rapina in via San Luca

La pattuglia della Compagnia Carabinieri Centro ha inseguito e arrestato per rapina un 31 enne genovese, pregiudicato. In via San Luca, l’uomo, armato di una lima, ha minacciato la proprietaria di un esercizio commerciale per farsi consegnare l’incasso. A seguito della reazione della donna, prima di darsi alla fuga, si è impossessato di due bottiglie di vino e si è dileguato. Sul posto i militari, dopo che la titolare del negozio aveva spiegato loro le caratteristiche fisionomiche e come era vestito il malvivente, lo ha rintracciato in un vicolo adiacente. La lima è stata recuperata e sequestrata.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...