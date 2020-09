Polizia locale, sgomberato il locale comunale in vico Brignole – VIDEO

Avevamo segnalato che il basso era illegalmente occupato dopo aver visto, qualche giorno fa, da Palazzo Rosso dove stavamo realizzando un servizio, che una persona usciva dal magazzino a due passi da Palazzo Tursi

La Polizia locale, nel centro storico, è intervenuta per liberare dagli occupanti abusivi un locale di proprietà del Comune, il carico alla Direzione Patrimonio, in vico Brignole, vicino al Museo di Palazzo Rosso e fino a poco tempo fa utilizzato proprio dal museo.

Sono intervenuti uomini del I Distretto territoriale e del reparto Sicurezza urbana.

Il basso era occupato da tre uomini stranieri, irregolari sul territorio nazionale. Sono stati denunciati per “invasione di terreni ed edifici” e per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

