Covid Liguria, l’incidenza di positivi raddoppia: 10 ogni 100 nuovi testati. Primi in Italia

Sono 1.006 i nuovi casi testati oggi e di questi sono 109 i nuovi positivi. L’incidenza dei positivi sui testati era ieri del 5% (892 nuovi casi testati, 45 positivi), oggi supera il 10%. Oggi sono stati individuati 7,3 casi ogni 100mila abitanti contro i 5,08 della Campania, i 3,73 del Veneto, i 3,59 del Lazio, gli 1,81 della Lombardia

In Italia i casi odierni sono stati +1.494 (+0,48%), in Liguria, come dicevamo, 109 (0,83%, quasi il doppio, con punte dell’1,30% alla Spezia e 0,86% a Genova). La maggior parte dei casi liguri, più della metà, individuati a Genova: sono 64 su 109.

La Liguria è la quinta regione per numero di casi totali dopo Campania, Lazio, Veneto e Lombardia, ma la situazione è molto diversa se si considerano i dati in rapporto al numero degli abitanti: la Liguria diventa prima per incidenza.



In Campania ci sono 295 casi su abitanti 5,80 milioni di abitanti = 5,08 casi ogni 100 mila abitanti

In Lazio ci sono 211 casi su 5,87 milioni di abitanti = 3,59 casi ogni 100 mila abitanti

In Veneto ci sono ci 183 sono casi su 4,90 milioni abitanti = 3,73 casi ogni 100 mila abitanti

In Lombardia 119 ci sono casi su 10,06 milioni di abitanti = 1,81 casi ogni 100 mila abitanti

In Liguria ci sono 109 casi su 1,55 milioni di abitanti = 7,03 casi ogni 100 mila abitanti

[I dati sono quelli del ministero della Salute e della Regione Liguria]

