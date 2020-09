Problemi in special modo sulla A7 e sulla A10 all’allacciamento con la A7

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso; coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per incidente.

A10: all’allacciamento con la A7 coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26: coda di 1 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

