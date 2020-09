Giro dell’Appennino, ecco le modifiche ai percorsi dei bus

Sabato 19 settembre. Ecco le variazioni temporanee di percorso

Si informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro per la gara ciclistica “Giro dell’Appennino 2020”, sabato 19 settembre le linee 17, 17/, 18, 18/, 20, 31, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 42, 44 e 46 modificheranno il percorso con le seguenti modalità.

Sabato 19 settembre, dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze

Linee 17 e 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 36/

Direzione ponente: i bus giunti in XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Brignole, riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Diaz, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito (piazza della Vittoria). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 15. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Brigata Liguria, dovranno proseguire per via Cadorna dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria di via Fieschi, proseguiranno per via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Sabato 19 settembre, dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze

Linea 31

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguiranno per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Piave, corso Italia dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Eventuali ulteriori modifiche ai percorsi bus, che dovessero rendersi necessarie contestualmente allo svolgimento della gara ciclistica, saranno gestite al momento dal personale graduato di AMT presente sul posto.

