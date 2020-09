Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo e trasportato a spalle con la barella da trasporto in montagna

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti, in appoggio al 118, per il trasporto di un signore che, sul sentiero fra San Rocco e Camogli, ha avuto un malore. Stabilizzato e posto sulla barella da trasporto in montagna, è stato condotto a Camogli dove lo attendeva l’automedica.

