Fermati a bordo di uno scooter rubato. Denunciati dalla Polizia

È successo in via Ciro Menotti alle 3:45 di notte. Ieri notte i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato due pregiudicati 30 e 41 anni per ricettazione in concorso

I due sono stati inseguiti e fermati dalla volante dell’ U.P.G, mentre transitavano a bordo di uno scooter , poichè il conducente non indossava il casco. Da accertamenti è risultato che il veicolo non era intestato a nessuno dei due e, non riuscendo a giustificarne il possesso, hanno infine confessato che era provento di furto.

Durante la riconsegna del mezzo si è scoperto che il proprietario nel pomeriggio lo aveva parcheggiato per pochi minuti con la chiave inserita e qualcuno ne aveva subito approfittato.

Il 30enne, che conduceva il motoveicolo, è stato anche sanzionato per guida senza casco e senza la patente prescritta. Entrambi i denunciati sono italiani.

