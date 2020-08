Bimba di 3 anni cade dal terzo piano. È gravissima

Dopo un volo di 10 metri è finita su una tettoia. Soccorsa e rianimata dal 118, è stata trasportata al Gaslini dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco

La piccola, di appena 3 anni di età, stava giocando sul balcone, al terzo piano di una casa di Sestri Levante. Quando sono arrivati i soccorsi era ancora viva, anche se in condizioni gravissime. I vigili del fuoco l’hanno recuperata dalla tettoia in cui era sprofondata mentre i medici del 118 hanno immediatamente iniziato la rianimazione grazie alla quale la bambina ha ricominciato a respirare. Poi la piccina è stata trasportata al Gaslini. I carabinieri indagano sulle cause e sulla dinamica della caduta.

