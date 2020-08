Va in ferie e abbandona le gatte in casa. Denunciata

I vicini, sentendo gli animali miagolare da giorni, hanno chiamato la Polizia locale e i vigili del fuoco. Mentre stavano operando è tornata la proprietaria che è stata denunciata

È successo oggi, poco prima delle 14, in vico Untoria. I vigili del fuoco sono saliti grazie a una scala e sono riusciti ad aprire le finestre. Le due feline (che non sono state trovate in cattive condizioni perché la proprietaria aveva lasciato cibo e acqua), sono state visitate dal veterinario della Asl e lasciate in custodia alla donna, rientrata proprio mentre si svolgevano le operazioni di salvataggio dei suoi animali da una quindicina di giorni di vacanza.

In cattive condizioni, invece, la casa: per quindici giorni nessuno ha pulito la sabbia delle gatte.

