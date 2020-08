Pra’, i vigili del fuoco chiudono il ponte di legno sul Branega: è pericolante

A causa di un incendio di sterpaglie nei pressi, i pompieri sono intervenuti e hanno verificato la stabilità della passerella nella zona della fascia di rispetto e hanno quindi deciso di chiuderla

<In questa estate in cui il 90% delle persone trascorre il proprio tempo nella zona in cui vive – dice Claudio Chiarotti, presidente del Municipio Ponente -. Ora non sarà più possibile fare una passeggiata verso il sesto modulo. Il Comune aveva promesso di fare partire i lavori entro la fine dell’anno, ma ha tolto i fondi dal piano triennale spostando i lavori nell’accordo quadro. Così ora ci troviamo in questa condizione, col ponte chiuso>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...