Nudo al Porto Antico, intervengono i carabinieri

È successo ieri, quando i militari della stazione Maddalena sono dovuti intervenire per costringere l’uomo a rivestirsi e portarlo all’ospedale

A “dare spettacolo” ieri all’Expo è stato un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio e residente nella vicina in via san Bernardo, nel centro storico. L’uomo era completamente ubriaco.

La pattuglia dei carabinieri lo ha fatto rivestire e lo ha fatto portare in ospedale da un’ambulanza viste le sue condizioni in seguito all’assunzione di alcol. È stato sanzionato per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza.

