Rapina a turista e furto in centro storico e in Darsena, una denuncia e un arresto della Polizia locale

Ieri sera, in poche ore, gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale in servizio nella zona di ponente del centro storico, hanno assicurato alla Giustizia due malviventi. Vittime una famigliola di turisti e due genovesi

Alle 22:30 un senegalese pluripregiudicato di 19 anni ha avvicinato una turista svizzera che camminava verso il proprio hotel mentre era in via Pagano Doria coi due figli minori e le ha strappato di mano il cellulare, per darsi poi alla fuga. Diversi passanti hanno soccorso la donna e l’hanno aiutato a cercare una delle figlie che le era scappata di mano, inseguendo il rapinatore. Ritrovata la piccola, la turista ha chiesto aiuto e sono intervenuti gli agenti. Lo straniero è stato rintracciato dopo 3 ore di ricerche dal personale del reparto in un vicolo che taglia via Pré. Si era già disfatto della refurtiva. La donna e altri testimoni lo hanno riconosciuto. Essendo trascorsa la flagranza, non è stato possibile l’arresto e l’uomo è stato denunciato.

Un altro straniero si è avvicinato a due persone sedute su una panchina della Darsena per chiedere una sigaretta, ma quando uno dei due ragazzi gli ha porto il pacchetto, con mossa fulminea ha agguantato il cellulare appoggiato alla panchina stessa ed è scappato, coi due giovani alle calcagna. La fuga con rincorsa è continuata per diversi minuti nella zona, fino a quando gli agenti della Sicurezza Urbana non hanno sentito le grida e sono intervenuti, placcando il malvivente, un cittadino marocchino di 35 anni, anche lui pluripregiudicato, e riuscendo a recuperare il telefonino poi reso al proprietario. A seguito dell’identificazione, gli agenti hanno scoperto che il magrebino era stato espulso ed accompagnato a Casablanca in aereo e non sarebbe dovuto tornare in Italia per alcun motivo prima della fine del 2020. Lo hanno arrestato. Questa mattina, al processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso per lui il divieto di dimora a Genova.

Il personale del reparto Sicurezza Urbana, nel corso del turno, ha anche sanzionato un altro straniero per ubriachezza manifesta mentre si trovava in piazza della Commenda in evidente stato di ebbrezza.

