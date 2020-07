Anche oggi la trappola è scattata: resta chiusa la A7

Mezzi in uscita a Bolzaneto si riversano sulla viabilità della Valpolcevera e della città: l’ingorgo è servito. Si stanno accumulando lunghe code

Resta chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e conseguentemente il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova ovest.Nel corso delle ispezioni condotte questa notte si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura nei tempi previsti. <Per questo motivo, in relazione ai flussi prevalenti di traffico e secondo un piano condiviso con Polizia Stradale ed enti locali> dicono alla Società Autostrade.

<Entro le 8.00 – fanno sapere da Aspi – è prevista la riapertura della barriera di Genova Ovest in entrata verso Milano tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, mentre resterà chiuso il bivio della A7 da Genova ovest verso la A12. Pertanto gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

In copertina: foto di Guido Corsini

