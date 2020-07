A7, riaperto il casello di Genova Ovest verso Milano, ma c’è una coda di 14 km

La fila parte da Ronco Scrivia. Resta chiuso il tratto tra Bolzaneto e e Genova Ovest in direzione Genova. Code, entrambe di 9 km, anche in A12 e A26

A7: coda di 14 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria su cui la chiusura ha riversato tutta la viabilità autostradale.

A12: coda di 9 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova

A10: code a tratti tra Celle Ligure e Bivio A10/A26 Trafori, coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano, coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori.

A26: di fatto ci sono 9 km di coda (4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, 5 km tra Ovada e Masone).

Situazione critica su molte strade urbane, in gran parte causata dalla chiusura della A7

Via Enrico Melen – Traffico rallentato in direzione Genova Centro.

Sopraelevata Aldo Moro – Traffico rallentato in direzione Ponente

Via Walter Fillak – Traffico rallentato in direzione sud.

Via Antonio Cantore – Traffico rallentato in direzione Ponente.

Via Cornigliano – Traffico rallentato in entrambe le direzioni.

Corso Alessandro de Stefanis – Traffico rallentato.

In copertina: la situazione della viabilità alle 9 a Genova secondo il sito dell’Aci

