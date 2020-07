Cri, da tutti i comitati liguri un grido d’allarme per i soccorsi e i servizi

Dopo Anpas, anche la Croce Rossa Italiana chiede alle Istituzioni di intervenire per evitare il peggio alle persone soccorse urgentemente e infiniti disagi per i disabili e i malati che usufruiscono dei servizi programmati

<Dopo l’emergenza COVID-19 per i nostri Comitati un’altra dura prova, come già segnalato il 4 luglio scorso, continuano le difficoltà nel trasporto sanitario in emergenza 112 e per il servizio ordinario a causa delle chiusure delle tratte autostradali e delle code infinite dovute alla presenza della careggiata unica sulle tratte aperte – dicono alla Croce Rossa Italiana -. Così gli interventi di soccorso di emergenza 112 e i trasporti per l’accompagnamento alle dialisi, ai trattamenti oncologici e alle altre visite specialistiche, si protraggono per ore, creando un grave disagio per i pazienti costretti a stare sulle autoambulanze per ore e per gli equipaggi che spesso non riescono a rientrare nelle sedi e per poter garantire la continuità del servizio. Solo ieri mattina intorno a mezzogiorno è stato riaperto il casello di Masone sulla A26 che era chiuso dallo scorso 9 giugno. Questa riapertura è comunque a costante monitoraggio per intervenire con eventuali ulteriori chiusure se il versante franoso dovesse rimettersi in movimento>.

Il presidente Regionale Maurizio Biancaterra di Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria si è già rivolto in questi giorni alle Istituzioni regionali, ad A.Li.Sa, a tutte le A.S.L. e alla Procura della Repubblica per esporre la criticità che i Comitati di C.R.I .devono sopportare e per evidenziare l’elevato rischio che comporta il ritardo nei trasferimenti dei pazienti.

Il Presidente del Comitato di La Spezia (SP), Luigi De Angelis afferma: “da oltre un mese, la viabilità autostradale Ligure, ed in particolare quella del Levante maggiormente interessata dai viaggi verso il capoluogo è drammatica con molti cantieri che impediscono la normale percorrenza dei veicoli in servizio di emergenza e trasporti ordinari con tempi medi di percorrenza di 2-3 ore per raggiungere Genova. La conseguente perdita di tempo può compromettere la salute dei trasportati e non assicura la massima copertura delle sedi nelle ore di transito nelle autostrade”

Il Presidente Davide Mentessi del Comitato di Genova Ponente (GE), sostiene che: “Il problema è che essendoci sempre molta coda tutti i servizi secondari sono molto lunghi con code anche di alcune ore in macchina; orari delle visite non rispettati con pazienti disabili per ore costretti un automobile. Inoltre per quanto riguarda le urgenze ad alto rischio i tempi di arrivo al Pronto Soccorso risultano molto lunghi anche se con i sistemi di allarme inseriti per i codici più gravi. Senza parlare dei rientri in sede protratti nel tempo, sia per noi che tutte le altre Associazioni vicine a noi. Diminuendo così il numero di mezzi pronti ad intervenire, perché fermi in coda”.

Il Presidente Francesco Boccardo del Comitato di Cicagna (GE) al riguardo dice: “Le difficoltà riscontrate dalle Associazioni che operano nella ASL4, oltre a quelle di essere impossibilitati a raggiungere in tempi brevi gli ospedali di Genova per i trasferimenti urgenti riscontrano il problema dei trasporti programmati, dialisi o trasporti di pazienti in terapia chemio; infatti le continue modifiche sugli accessi ai caselli (spesso segnalate male) hanno obbligato il transito dei mezzi su viabilità ordinaria che anch’essa presenta notevoli criticità. Per esempio un paziente dializzato della Val Fontanabuona che in tempi normali in 40 minuti viene trasportato, con quello che si è venuto a creare sulla rete autostradale deve viaggiare per 60/90 minuti”. La scorsa settimana rappresentanza dei Comitati di Croce Rossa, insieme alle Pubbliche Assistenze ANPAS e CIPAS della ASL 4 hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per la verifica della situazione ed individuare la specifica della responsabilità.

Il Presidente del Comitato di Campo Ligure (GE), Duilio Rosi, riporta che: “Durante questo periodo si è verificata la combinazione micidiale tra il casello di Masone chiuso per frana, la strada del Turchino SP 456 con varie problematiche e il caos autostradale; ovviamente i tempi di intervento si sono dilatati oltre l’accettabile. Raggiungere i pronto soccorso genovesi è diventato difficile, a volte, impossibile. Speriamo solo che da tutto questo caos non ci scappi la disgrazia…”

Il Presidente del Comitato di Rossiglione (GE), Bruno Pastorino, denuncia una situazione ancor più drammatica: “Servono dalle 4 alle 8 ore per arrivare a Genova Voltri. In alcuni casi si è partiti alle 8 del mattino con ritorno alle 16 del pomeriggio con il paziente bloccato sulla barella per molte ore in situazione di criticità. Per i pazienti più gravi è presente l’elisoccorso, ma se impegnati il servizio rimane scoperto per queste situazioni di reale emergenza. Tulle le Autorità sono informate, l’esposto presentato per il Tigullio ne rappresenta bene la situazione che per i Comitati di vallata sulla A26 è ben peggiore.”

Il Presidente del Comitato di Masone (GE), Emanuele Pastorino, afferma una situazione critica presente già da più tempo: “ I nostri problemi più grossi iniziano il 20 dicembre scorso, con il crollo di una parte della volta di cemento della galleria Bertè. Successivamente la situazione peggiora a seguito delle verifiche strutturali alle gallerie, sino ad arrivare ad avere una sola corsia dal casello di Masone a quello di Genova Aeroporto sia in direzione nord che sud. Come se non bastasse siamo stati dal 9 giugno ad oggi senza poter usufruire in entrata del casello di Masone per cui eravamo costretti a percorrere la SS 456 del Turchino sino a Prà dove poi poter riprendere l’autostrada. Il grosso problema si manifesta nei servizi urgenti, in cui anche usufruendo dei dispositivi di emergenza ci troviamo impossibilitati a sorpassare le macchine, stando quindi incolonnati anche in presenza di casi”

La Presidente del Comitato di Genova, Federica Bonelli, spiega che: “Il Comitato di Genova, che svolge i propri servizi principalmente in ambito cittadino sul nodo di Genova, si trova ad affrontare quotidianamente un traffico congestionato e la problematica, seppur limitata ad un numero esiguo di servizi, di tempi molti lunghi e spesso non quantificabili per i trasferimenti di pazienti impegnati in terapie fuori città.”

Il Presidente del Comitato di Imperia (IM), Giuseppe Giannattasio, ha espresso: “ ci si lamenta di un forte disagio che vede i tempi di percorrenza per raggiungere i centri ospedalieri del capoluogo di regione, per trasferimenti di soccorso 112 o per visite programmate più che raddoppiati rispetto la normale tempistica, aumentando il disagio dei pazienti e limitando la presenza di risorse sul territorio.”

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria <esprime una grossa preoccupazione e denuncia a gran voce la non sostenibilità della situazione, sperando in una rapida soluzione>.

