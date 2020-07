In porto per lavori la gigantesca Scarlet Lady – FOTO

La nave Virgin, 277 metri di lunghezza per 38 di larghezza, costruita da Fincantieri e varata a febbraio, resterà una ventina di giorni a Genova per poi attraversare l’Atlantico alla volta degli Usa. Farà la spola tra Miami e le Bahamas

Ora è a Ponte dei Mille. La prima crociera, di 5 notti a bordo, partirà il 2 agosto da Miami alla volta del Messico e delle Bahamas. La seconda il 7 agosto, sempre da Miami e in direzione Bahamas, ma con scalo intermedio nella Repubblica Dominicana. La rotta delle crociere previste è sempre quella (a volte di 4 notti e senza scalo intermedio). I prezzi rintracciabili online vanno da 1250 euro in cabina-balcone a 750 euro in cabina interna a novembre.

Foto di Marco Pelizza

La Scarlet Lady è la prima delle 4 navi che Fincantieri costruisce per Virgin. La seconda sarà la Vailant Lady, il cui varo è previsto per il prossimo anno. Poi verranno altre due gemelle nei due anni successivi.

