A7 chiuso [e riaperto] il tratto tra Genova Ovest e l’allacciamento A12

AGGIORNAMENTO: il tratto e il casello di Genova Ovest sono stati riaperti poco prima delle 8

Il traffico si scarica sulla città. La riapertura slitta di 2 ore, fino alle 8

Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, per consentire il completamento delle attività in corso all’interno della galleria Zella, la riapertura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 in direzione di Milano è prevista entro le ore 8.

In A10: coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per lavori, coda di 1 km tra Celle Ligure e Arenzano, coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

In A12: coda tra Recco e Genova est per lavori, coda di 3 km tra Rapallo e Recco per lavori.

In A26: coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

