Amt cerca autisti. Ecco come candidarsi

AMT S.p.A. riavvia la Selezione per eventuali assunzioni di Autisti Bus, indetta il 6 marzo 2020 e sospesa il 10 marzo 2020 a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID-19.

L’Autista Bus di AMT svolge quotidianamente il servizio di trasporto dei passeggeri, garantendone la sicurezza e la qualità, rappresentando l’Azienda sul territorio.

AMT ricerca candidati che esprimano:

Motivazione al ruolo di Autista Bus

Orientamento al Cliente e ad attività di Servizio al Pubblico

Positività nella relazione e nella comunicazione

Attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle informazioni

Autonomia, responsabilità e coscienziosità nello svolgimento dei compiti

Capacità di gestire situazioni di stress attraverso il controllo delle proprie emozioni.

1.Requisiti necessari per la partecipazione alla Selezione (appartenere ad almeno una delle seguenti Categorie):

CATEGORIA A essere nati dopo il 31 dicembre 1990

– Mobilità

– Naspi

– Aspi

– Mini Aspi

– Dis-Coll

– Indennità speciale di disoccupazione edile

La Selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91) e viene svolta secondo criteri di pari opportunità, garantendo nelle varie fasi il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

2.Modalità di partecipazione:

Fatte salve le iscrizioni già effettuate entro il 10 marzo 2020, per partecipare alla Selezione è necessario compilare ed inviare on line il Modulo raggiungibile dai link sottostanti, secondo la Categoria di appartenenza, entro le ore 12:00 del 31 luglio 2020

Coloro che invieranno i propri dati attraverso la compilazione del Modulo on line riceveranno una mail di conferma automatica dell’avvenuta registrazione.

Fase 1 I candidati con i requisiti richiesti e già in possesso di Patente D e CQC passeggeri che risultano registrati nel Data Base al 10 marzo 2020, giorno di sospensione della Selezione in oggetto per la nota situazione sanitaria, verranno convocati alle prove di Selezione che potranno svolgersi a partire dalla seconda metà del mese di luglio 2020.

Fase 2 I candidati che risultano iscritti dopo il 10 marzo 2020 o che si iscriveranno entro il 31 luglio 2020, in possesso di tutti i requisiti e della Patente D e CQC passeggeri, potranno essere convocati per le prove di Selezione a partire del mese di settembre 2020.

NB I candidati registrati nel Data Base non ancora in possesso di Patente D e/o CQC passeggeri, una volta conseguiti tutti i titoli abilitativi, per poter partecipare alla Fase 2 dovranno inviare una mail a selezione@amt.genova.it indicando nel titolo Selezione Autisti Bus – Acquisizione titoli abilitativie allegando copia di Patente e CQC.

Fase 3 I candidati che risulteranno iscritti alla data del 31 luglio 2020 in possesso di quanto richiesto, ma non ancora della Patente di guida D e CQC passeggeri, potranno partecipare ad ulteriori fasi di Selezione, che potranno essere avviate a partire dal mese di ottobre 2020.

Sono esclusi dalla Selezione i candidati il cui rapporto di lavoro con AMT è stato risolto per giusta causa.

Tutte le comunicazioni riguardanti la Selezione, comprese le convocazioni alle prove, saranno inviate agli interessati tramite e-mail all’indirizzo fornito all’atto della registrazione della candidatura.

AMT declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito della convocazione a causa di errato inserimento da parte del candidato del proprio indirizzo e-mail.

Sono ammessi alla presente Selezione ESCLUSIVAMENTE i candidati in possesso dei requisiti richiesti al punto 1.

3.Iter selettivo

I candidati che saranno convocati, previa compilazione del Modulo di Autocertificazione/Domanda di Partecipazione, dovranno presentarsi nel luogo e all’orario indicato muniti di fototessera, curriculum vitae e patente di guida.

La Selezione prevede lo svolgimento nella medesima giornata di più prove (per es.: test/questionari/colloqui di gruppo e individuali), che saranno somministrate da una Commissione mista composta da personale specializzato di Società esterne di Selezione e interno aziendale.

Le suddette prove definiscono, attraverso una valutazione numerica espressa in centesimi, il grado di corrispondenza del candidato al Profilo dell’Autista BUS, così articolato:

Motivazione al ruolo di Autista Bus

Orientamento al Cliente e ad attività di servizio al Pubblico

Positività nella relazione e nella comunicazione

Attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle informazioni

Autonomia, responsabilità e coscienziosità nello svolgimento dei compiti

Capacità di gestire situazioni di stress attraverso il controllo delle proprie emozioni.

Per considerare superata questa fase di Selezione occorre raggiungere un punteggio minimo di 60/100 dato dalla somma dei punteggi delle diverse voci di valutazione.

4.Graduatorie e Requisiti necessari per l’assunzione

Fase 1 I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella Graduatoria Selezione Autista BUS – rif. AB/20/01/F1, che sarà pubblicata sul sito web di AMT, valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione. A parità di punteggio, la posizione in Graduatoria sarà definita in base alla maggiore anzianità anagrafica.

Fase 2 I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella Graduatoria Selezione Autista BUS – rif. AB/20/01/F2, che sarà pubblicata sul sito web di AMT, valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione. A parità di punteggio, la posizione in Graduatoria sarà definita in base all’anzianità anagrafica.

Fase 3 I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella Graduatoria Selezione Autista BUS – rif. AB/20/01/F3, pubblicata sul sito web di AMT e valida per 24 mesi. Nel caso in cui il candidato, all’atto dell’eventuale proposta di assunzione, non fosse ancora in possesso della Patente D e/o della CQC passeggeri, non potrà essere assunto, ma sarà tenuto in evidenza per successive eventuali esigenze una volta conseguiti i titoli abilitativi. Pertanto rimarrà nella sua posizione in Graduatoria per tutti i 24 mesi, mentre verranno avviati all’assunzione altri candidati già in possesso di patente D e CQC passeggeri, pur se in posizioni successive in Graduatoria. Sarà cura del candidato comunicare ad AMT il conseguimento dei titoli abilitativi. Prima di qualsiasi inserimento dovranno essere esaurite le precedenti Graduatorie.

Al momento dell’eventuale proposta di assunzione tutti i candidati dovranno comunque essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari elencati sotto:

Categoria A: non avere compiuto i 30 anni di età

non avere compiuto i 30 anni di età Categoria B: essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di DISOCCUPAZIONE:

– Mobilità

– Naspi

– Aspi

– Mini Aspi

– Dis-Coll

– Indennità speciale di disoccupazione edile

Categoria C: risultare iscritti alle liste di Collocamento mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18)

risultare iscritti alle liste di Collocamento mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18) Tutte le Categorie: A, B e C

– patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità

– idoneità psico-fisica a seguito degli accertamenti obbligatori per Legge da effettuarsi presso Enti/Strutture preposti (D.M. 88/99)

– godimento dei diritti politici

– assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti (come descritto nel ‘Documento Selezione e assunzione del personale AMT approvato il 1° dicembre 2017 e pubblicato sul sito web di AMT)

– per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità

– buona conoscenza della lingua italiana.

NOTA: per essere assunti è necessario non aver già completato un periodo di apprendistato professionalizzante relativamente allo stesso profilo professionale presso altra Azienda.

AMT potrà attingere dalle Graduatorie di cui sopra per eventuali assunzioni attraverso: contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per le Categorie A e B; solo per categoria C contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi o altra tipologia contrattuale ai sensi di legge – profilo professionale Operatore di Esercizio parametro retributivo 140 del vigente CCNL Autoferrotranvieri.

Dichiarazioni non corrispondenti a verità comporteranno l’immediata esclusione in qualsiasi fase della Selezione. In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, AMT si riserva di procedere ad eventuali segnalazioni agli Organi competenti, ai sensi della normativa vigente.

