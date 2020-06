Un uomo di 72 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo al Galliera. È stato necessario chiudere un fornice per il tempo necessario alle rilevazioni della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La chiusura sarà per quanto possibile contenuta in tempi brevi.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...