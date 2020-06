6 km di coda in A10. Segnalato distacco di onduline, ma sono cadute da un camion

In A12 coda tra Arenzano e Genova Pegli e di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona. Sulla rete si rincorrono segnalazioni di coperture svolazzanti o per terra ma si tratta di lamiere cadute da un camion in transito

Non si tratta, dunque, del distacco dalla volta di una galleria. Gli uomini di Aspi sono già intervenuti a rimuoverle.

Intanto c’è coda anche in A26 tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone e, in A12 (2 km tra Genova Nervi e Genova e 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est).

In A7 traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

