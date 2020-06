È stato trasportato in codice rosso l’uomo che stanotte, in via Fereggiano, è ha perso il controllo del suo mezzo finendo contro diversi veicoli in sosta

Si tratta di un quarantenne soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al San Martino. Sul posto (dai portici prima di via Stefanina Moro) è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente che pare non veda la responsabilità di altri guidatori.







