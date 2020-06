Senza mascherina e biglietto, denunciato dai carabinieri

È successo ieri sulla linea 13. I controllori Amt sono stati costretti a chiamare le forze dell’ordine. Orsa Tpl: <I nostri verificatori sono impotenti in queste situazioni. Vanno riviste qualifiche e leggi di riferimento>

Ieri pomeriggio, sulla linea 13, in via Canevari tre verificatori Amt salgono a bordo bus per controllare il titolo di viaggio dei passeggeri e il rispetto delle regole imposte da decreto Covid e dalle ordinanze. Durante la marcia sale un cittadino che non ha sul viso la mascherina. Immediatamente uno dei controllori lo invita a indossarla e questi risponde che non la usa perché gli dà fastidio. A questo punto, l’uomo viene invitato a scendere dal mezzo, ma anche questa richiesta risulta vana. Nasce un diverbio, uno dei verificatori Amt ferma il mezzo per qualche istante per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. Solo a quel punto il soggetto indossa la mascherina che ha in tasca e il controllore fa proseguire il bus, ma chiede di visionare il biglietto. L’utente ne è sprovvisto. Invitato a fornire generalità per la sanzione di rito si rifiuta di fornirle.

A questo punto, i controllori richiedono l’intervento dei Carabinieri che, quando il mezzo giunge alla fermata della metro di Brignole, identificano il soggetto traducendolo in caserma e denunciandolo per rifiuto di generalità, resistenza e mancato utilizzo di mascherina sui mezzi pubblici.

<I nostri verificatori sono impotenti in queste situazioni – dice Daniel Rinaldi, segretario del sindacato Orsa Tpl -. Vanno riviste qualifiche e leggi di riferimento perché ora mancano gli strumenti>.

