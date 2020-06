Carro attrezzi senza conducente finisce in una scarpata

I Vigili del fuoco hanno dovuto recuperare il mezzo e per farlo hanno dovuto chiudere la strada provinciale

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Busalla, con l’appoggio dell’autogru giunta dalla sede centrale, sono intervenuti a Crocefieschi, sulla SP9, per recuperare un carro attrezzi che, per cause ignote, si è mosso dal parcheggio dove si trovava e, dopo aver sfondato una baracca, ha finito la sua corsa nella scarpata adiacente la strada provinciale. Lunghe le operazioni per il recupero del mezzo che hanno costretto la chiusura del traffico veicolare.

