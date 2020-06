Autostrade, salta un giunto: un’altra serata di passione

Ancora disagi per chi si è trovato a passare in A12. Rallentamenti “a catena” anche sulla sopraelevata

In A12 si è verificata coda fino a 5 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Coda tra bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Traffico Rallentato anche tra Genova Nervi e Recco, sempre per lavori.

Lettori ci informano che hanno impiegato 37 minuti per fare 2.8 km e che si sono trovati alla fine, <subito prima dell’uscita il cartello che diceva “coda per lavori al km…” che suonava come una presa in giro>. Il motivo del rallentamento è la rottura di un giunto. La polizia stradale ha chiuso una corsia in attesa dell’arrivo della ditta per il ripristino della pavimentazione.

Il traffico in autostrada ha causato rallentamenti anche sulla sopraelevata.

In A26: il casello di Masone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 19/06/2020 in entrambe le direzioni per uno smottamento. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Ovada. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...