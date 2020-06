Borseggiatore sul bus incastrato dalle telecamere e arrestato dalla Polizia

La Squadra Mobile ha inchiodato un 46enne pluripregiudicato che ha agito durante il periodo dell’emergenza sanitaria

La Polizia di Stato di Genova coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale G.I.P., un cittadino algerino K.H., 46enne, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere nei confronti del destinatario del provvedimento restrittivo gravi elementi di responsabilità in relazione ad un furto avvenuto il 1° aprile scorso a bordo di un autobus del trasporto pubblico urbano. L’uomo, che ha agito nel periodo più delicato dell’emergenza sanitaria, ha avvicinato la vittima che si apprestava a scendere dal mezzo alla fermata di via Peschiera e, con un gesto fulmineo, le ha sottratto il telefono cellulare custodito nella borsa.

L’individuazione del responsabile è avvenuta mediante l’analisi delle immagini estrapolate dall’impianto di video-sorveglianza presente a bordo dell’autobus a cui sono seguiti servizi di osservazione e pedinamento nel centro storico, luogo abitualmente frequentato dall’autore del reato e dove lo stesso è stato riconosciuto dagli investigatori che si erano messi sulle sue tracce.

Dopo l’arresto K.H. è stato condotto nel carcere di Marassi.

