Autocarro fermo in sopraelevata, coda in direzione ponente

Sul posto la pattuglia del reparto Pronto Intervento della Polizia locale che cerca di far scorrere il traffico che arriva dalla Foce

Una lunga coda si sta formando tra il tratto della strada Aldo Moro all’altezza di piazza caricamento e la Foce. Il mezzo in avaria rende inusabile una corsia costringendo tutte le auto a passare in quella di sorpasso. Inevitabili, quindi, i disagi per la viabilità che stanno creando problemi fino dall’accesso della sopraelevata e rischiano di ripercuotersi anche sul quartiere della Foce.

