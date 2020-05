Ascensore Magenta-Crocco chiuso, servizio sostitutivo

Il servizio, organizzato da Amt in accordo con l’amministrazione comunale, sarà svolto dalla Cooperativa Radio Taxi 5966

A partire da oggi, venerdì 29 maggio, sarà attivo il servizio sostitutivo dell’ascensore Magenta – Crocco.

Il collegamento, operativo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7.30 (prima partenza da corso Magenta) alle 19.30 (ultima partenza da corso Magenta) con una frequenza di 15 minuti, effettuerà il seguente percorso circolare: corso Magenta in corrispondenza di salita Santa Maria della Sanità, corso Paganini, via Acquarone, via Cabrini, via Crocco, salita Santa Maria della Sanità, corso Magenta.

Verranno effettuate tre fermate in corrispondenza delle uscite dell’ascensore: in corso Magenta/Sant’Anna, in via Acquarone e in via Crocco.

L’ascensore Magenta Crocco è chiuso dallo scorso 23 aprile perché, raggiunti i 30 anni di vita tecnica, come previsto obbligatoriamente dalla normativa, deve essere sottoposto ad importanti lavori di ammodernamento che prevedono la sostituzione di tutte le strutture e di tutte le parti in movimento. Il risultato finale degli interventi sarà un ascensore più moderno, rinnovato e adeguato ai più recenti standard di sicurezza.

