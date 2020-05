Maltrattamenti in famiglia: due richieste d’aiuto raccolte dalla Polizia

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso sono intervenuti in soccorso di due donne, entrambe vittime di maltrattamenti e violenze da parte dei rispettivi compagni.

Il primo intervento risale a venerdì scorso, quando nel pomeriggio è giunta presso la Sala Operativa una richiesta d’aiuto da parte di un’anziana genovese che, nel tentativo di interrompere un gesto anticonservativo del marito, aveva rischiato lei stessa di essere ferita dopo che l’uomo l’aveva minacciata con un paio di forbici. Gli agenti giunti sul posto lo hanno subito disarmato, mettendolo in sicurezza, riuscendo così anche a calmare la donna in stato di shock. Dai racconti è emerso che la moglie, ormai da molti anni, convive con il terrore per il marito da sempre violento e psicolabile, tanto da dormire vestita in previsione di una fuga nel caso in cui lui l’avesse aggredita, ma non ha mai avuto il coraggio di denunciarlo, fino ad ora.

L’uomo è stato sottoposto a T.S.O. e per lui verranno avviate le procedure del “codice rosso”.

Il secondo episodio invece si è verificato sabato notte quando dapprima i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e poi del Commissariato San Fruttuoso sono dovuti intervenire perché un ecuadoriano di 45 anni sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa coniugale per violenze pregresse, per ben due volte si è presentato ubriaco alla porta dell’ex compagna pretendendo di entrare. In entrambi i casi ci è riuscito facendo leva sull’affetto del figlio maggiore che l’ha fatto entrare nascondendolo in camera sua. L’uomo è stato denunciato per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale.

