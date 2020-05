Cri, “carrello della solidarietà” in 3 supermercati a Genova

Sabato 16 maggio, in 2 Pam e un’Eurospin in città e altri 28 negozi nel resto della regione, l’iniziativa a favore dei più bisognosi che vedrà la raccolta di generi alimentari

Punto vendita Città Via CAP Telefono EuroSpin Alassio Via Gastaldi, 10 17021 0182 470180 EuroSpin Albenga Regione Bagnoli, 30 17031 0182 559267 Pam Bordighera Via dei colli, 3 18102 0184 260737 Pam Cervo Piazza Martiri della Libertà, 3 18010 0183 409486 Pam Diano Marina Viale Kennedy, 9 18013 0183 402924 Pam Diano Marina Via Biancheri, 32 18013 0183 493127 Pam Finale Ligure Via Torino, 10 17024 019 680417 Pam Finale Ligure Strada Per Calice, 14 17024 019 2046382 Pam Genova Via Ruspoli, 53 16129 010 7967171 Pam Genova via alla Porta degli Archi 16129 010 0954181 EuroSpin Genova Via Walter Fillak 150r 16151 010 0949897 EuroSpin Imperia Via Argine Sinistro, 158 18100 0183 275740 Pam Imperia Piazza Bianchi, 13 18100 0183 753799 Pam Imperia Via della Repubblica, 28 18100 0183 754219 EuroSpin Imperia Via Ulivi, 9 18100 0183 63456 Pam Imperia via Aurelia, 2 18100 0183 654125 Pam Laigueglia Via Roma, 36/D 17053 0182 1905360 Pam Loano Via all’orto, 6 17025 019 8895346 Pam San Bartolomeo al mare Via Aurelia, 136 18016 0183 408300 EuroSpin San Bartolomeo al mare Lungomare delle Nazioni, 2 18016 0183 403448 EuroSpin Sanremo Via San Francesco, 109 18038 0184 591026 EuroSpin Sanremo Via Martiri della Libertà, 390 18038 0184 543722 Pam Sanremo Via Canessa, 1 18038 0184 1914484 Pam Stella Via Rovieto Inferiore, 35 17044 019 703842 Pam Taggia Viale Mazzini, 12 18018 0184 462464 EuroSpin Taggia Via del Piano, 18018 0184 479158 Pam Toirano Via Mainero, 8 17055 0182 98372 Pam Vado Via Diaz, 23 17047 019 882274 EuroSpin Vallecrosia Via Colombo, 10 18019 0184 255557 EuroSpin Ventimiglia Corso Limone Piemonte, 12 18039 0184 1915 187 Pam Villanova d’Albenga Via Albenga, 18 17038 0182 583959

Croce Rossa Liguria, in collaborazione col Gruppo Arimondo, organizza una raccolta alimentare straordinaria per poter soddisfare le esigenze dei più bisognosi.

<Il Coronavirus ha accentuato il bisogno di pacchi alimentari non solo per le famiglie tipicamente in difficoltà, ma si sono create nuove fragilità che coinvolgono le persone rimaste senza reddito a causa della perdita del lavoro per la chiusura o la sospensione dell’attività – dicono gli organizzatori dell’iniziativa -. I nostri volontari, in divisa o pettorina, nel rispetto delle normative di sicurezza, invitano la popolazione a contribuire a questa Spesa Solidale, ponendo un prodotto, meglio se non deperibile, nei carrelli della spesa Cri. Tutti i beni raccolti saranno, nei giorni successivi, distribuiti dall’Area Sociale dei Comitati Cri coinvolti nella raccolta alle famiglie bisognose>.

