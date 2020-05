Regione, screening dei lavoratori: esami a spese delle imprese presso laboratori privati

Manifestazione di interesse per i laboratori che vogliano offrire il servizio a pagamento e accordo con le associazioni di categoria e con la Camera di Commercio per offrire alle aziende un prezzo concordato

Sarà pronto entro la settimana il bando di gara predisposto da Alisa che prevede la manifestazione di interesse da parte di tutti i laboratori privati che utilizzeranno il test rapido detto “a saponetta”. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. <Con la task force oggi abbiamo convenuto che entro la settimana Alisa incontrerà Camere di Commercio e categorie per partire con un piano di test e screening sierologici di massa per tutti i lavoratori che vorranno farlo per tornare al lavoro dalla prossima settimana – ha detto Toti -. Anche le piccole e piccolissime imprese, che non hanno un medico del lavoro, avranno la possibilità di fare test sierologici ai dipendenti e ai titolari a prezzo convenuto aderendo a un bando di Alisa>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...