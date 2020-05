Il consiglio comunale approva l’intitolazione del porticciolo di Nervi a Ferraro e Marcante

Dopo una lunga discussione, con 22 voti favorevoli, 17 contrari e un presente non votante, è stata approvata la mozione che impegna il Sindaco e la giunta a intitolare il nuovo porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro e il il lungomare che verrà realizzato all’interno del waterfront di Levante ad Amadeo Peter Giannini

La minoranza, che ha votato contro, nulla aveva contro l’intitolazione a Giannini del lungomare del Waterfront. Ma la proposta è stata presentata “a pacchetto” con quella del porticciolo di Nervi che nei giorni scorsi aveva innescato le proteste di Anpi, Cgil e diversi partiti politici.

Per i proponenti, Ferraro <è stato un ufficiale della Marina Militare decorato di medaglia d’oro al Valor Militare per le imprese di cui fu protagonista nel secondo conflitto mondiale> e <un pioniere ed imprenditore della subacquea di rinomanza internazionale>. Per i contrari un repubblichino facente parte della famigerata X Mas.

Nel corso della discussione, al nome di Ferraro è stato aggiunto quello di Duilio Marcante.

L’atto è stato presentato da Lorella Fontana (Lega), Marta Brusoni (Vince Genova), Mario Mascia (Forza Italia) e Francesco De Benedictis (Direzione Italia).

Amadeo Peter Giannini, nato a San Jose Santa Clara nel 1870 da Luigi Giovanni Giannini e Virginia Maria De Martini Scatena di Favale di Malvaro e deceduto nel 1949 a San Mateo in California e nel 1904 ha fondato la Bank of Italy sviluppatasi negli anni con filiali in tutta la California per divenire nel 1919 la Banca d’America e d’Italia poi confluita nel 1928 nella Bank of America di Los Angeles per divenire nel 1945 la prima Banca del mondo. Nello stesso anno la famiglia Giannini avvia una fondazione per la ricerca medica e che durante fasi successive al secondo conflitto mondiale la banca ha partecipato in prima persona alla ricostruzione dell’Italia in accordo con il responsabile della gestione del piano Marshall. Durante il periodo bellico Amedeo Peter Giannini incaricò il figlio Mario di occuparsi degli italiani internati nei campi di concentramento e tentare di evitare che gli italoamericani venissero internati. Al momento della sua morte, Bank of America contava più di 500 filiali con oltre 6 miliardi di dollari in depositi e che, oltre alla fondazione per la ricerca medica, Giannini ha istituito anche quella per l’economia agricola dell’università della California. Negli Stati Uniti tale figura ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: l’intitolazione di una piazza è vicino alla Bank of America di San Francisco, l’apposizione di una targa sul palazzo di Montgomery Street nella sede della banca, un francobollo dedicato alla sua figura è stato emesso nel 1973 e l’indicazione del Time di Giannini tra i Builders and Titans del ventesimo secolo.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...