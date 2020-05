Il Sindaco: “Obbligo di mascherine in parchi, cimiteri, passeggiate, bus e negozi”

Marco Bucci: <Chiusi spiagge, arenili e scogliere, chiusi i giochi per bambini nei parchi>

Da domani e fino alle 17 del 17 maggio 2020

È consentito l’accesso a parchi, ville cimiteri e passeggiate

Sono interdetti spiagge, scogliere e arenili (salvo che per le attività sportive)

È interdetto l’accesso ai giochi per bambini (anche nei parchi aperti)

<Le mascherine sono fortemente raccomandate nelle aree al di fuori della proprietà privata – ha detto il sindaco Marco Bucci -. È invece obbligatorio portarle e, quindi, sanzionabile il mancato uso, in parchi, giardini, ville comunali, cimiteri passeggiate, locali privati ad uso pubblico come negozi e supermercati e sui mezzi di trasporto pubblico>

<Non vogliamo morire di coronavirsus, ma nemmeno di fame. Ma lo dobbiamo fare in maniera ordinata, seria e in accordo con le norme di sicurezza>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...