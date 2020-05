L’uomo è stato rintracciato a casa dalla Polizia e portato in questura. Alle 22, sentiti anche i testimoni, la decisione di arrestarlo

Un cinquantunenne italiano pluripregiudicato ha accoltellato questo pomeriggio un condomino trentaquattrenne albanese che cercava di fare da paciere durante una animata discussione condominiale. La vittima è in ospedale in codice rosso.

È successo in piazza Rotonda a Borgoratti.

