Banda di minorenni fa caciara sui binari della cremagliera. 4 sanzionati dalla polizia

Prima della quarantena gli abitanti delle case che si affacciano sulla linea della Principe-Granarolo avevano denunciato più volte schiamazzi e lancio di pietre sui terrazzi

Alle 23.20 in via Bari: i poliziotti dell’U.P.G e S.P. e del Commissariato centro hanno sanzionato 4 giovani genovesi (3 diciasettenni ed un neo diciottenne) perché, oltre a non aver nessun buon motivo per andarsene in giro, se ne stavano comodamente sui binari della Funicolare Principe-Granarolo. Sanzionati e riaffidati ai genitori con la speranza che abbiano imparato la lezione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...