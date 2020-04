Meteo Limet, nubi medioalte in aumento in giornata

Meteo: lieve cedimento barico con un debole sistema frontale che tenderà a penetrare sulla penisola, ma con scarsi e limitati effetti. Sulla nostra regione il tutto si manifesterà con della nuvolosità in transito nella giornata di Lunedì, a cui seguirà un rasserenamento

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 13 aprile 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: nubi medio alte in transito già dalla mattinata. Stratificazioni in aumento nel corso della giornata che potranno risultare compatte, specie tra pomeriggio e sera, in un contesto comunque asciutto.

Venti: da sud est in lieve rinforzo sino a moderati od al più localmente tesi su centro levante in giornata.

Mari: da poco mosso a mosso in giornata.

Temperature: in lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +11/+16°C, max: +16/+20°C.

Interno: min +3/+12°C, max: +16/+20°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...