Continua il lavoro quotidiano del mezzo della Polizia

In occasione della Pasqua, il cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco, ieri pomeriggio, in piazza De Ferrari, ha benedetto il veicolo idrante in dotazione al VI Reparto Mobile di Genova che, in collaborazione con l’Amiu, è giornalmente impegnato per la sanificazione delle strade genovesi.

Una preghiera è stata rivolta agli operatori di Polizia presenti alla cerimonia costantemente impegnati nel contrasto dell’emergenza Covid-19.











