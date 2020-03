Medicinali a casa gratuitamente: ecco i servizi delle pubbliche assistenze

Pubblichiamo l’elenco delle “croci” che ci hanno segnalato il servizio con i numeri di telefono, le zone di operatività, gli orari

Centro-Levante

Croce Bianca Genovese, quartieri Albaro, Carignano, Foce, Portoria e San Martino per le zone CAP 16129, 16146, 16145, 16131, 16121 e 16128. Consegna dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Contattare il numero 010/362.94.56 dalle 8 alle 12 o inviare un’e-mail a consegne@crocebianca.it.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova. 8:30-18:30 tutti i giorni 01031083220.

Croce Verde Genovese, area centro Storico, telefono 0102475454

Ponente

Croce Bianca di Cornigliano, telefono 0106512760 – 0106512817 dalle 07.00 alle 19.00, consegna a Cornigliano ma se chi chiama non si ha altre soluzione, compatibilmente con i servizi ordinari e 118, si cerca di coprire anche fuori zona a ponente.

Croce Verde Pegliese, zona Pegli, telefono 010.6981014

Croce Verde Praese, area di consegna Pra’, telefono 3457306775. chiamare dalle 9 alle14.

Croce Rossa Italiana Comitato Genova Ponente tutti i giorni 8-19 zona principale Voltri e dintorni e se serve Municipio VII tel 320.4388867

Croce Verde Sestri Ponente, area di consegna: zona Sestri. Tel. 0104072179

-il servizio è attivo da lunedì a venerdi dalle 9 alle 17 il sabato e la domenica solo per urgenze e farmaci altamente indispensabili

– per prenotazioni va chiamato il numero 0104072179 ( a cui va indicato nome cognome e indirizzo)

– le ordinazioni una volta fatte vengono prese in carico e saranno consegnate nelle 24 ore successive.

Misericordia Ponente Soccorso Onlus – Associata alla Confraternita delle Misericordie, zona Cep e tutto Municipio VII Ponente, dalle 9 alle 17 dei giorni feriali al numero 010 6671837

Levante

Pubblica Assistenza Nerviese, tel 0103203333. Ritirano le ricette, anticipano la spesa e portano tutto a casa in giornata.

Croce Gialla: S. Martino – Sturla – Albaro – Borgoratti, Tel 0105220500

Valpolcevera

Croce Rosa Rivarolese: servizio attivo su tutto il municipio V Valpolcevera. Per poter usufruire basta contattare la propria farmacia di fiducia fornendo l’indirizzo per la consegna ed un numero di telefono di riferimento. Le medicine vi arriveranno a casa entro la giornata.

Valbisagno

Croce Verde San Gottardo & Sezione Burlando. Zone: San Gottardo, Staglieno, Molassana, Marassi, Quezzi, San Fruttuoso. Telefono: 010/8380323 – 010/8382020 prenotazione dalle 8 alle 10 da lunedì a sabato

Comuni limitrofi

Pubblica Assistenza Croce Verde Mele, area di consegna zona Mele e limitrofi. Prenotazione ai numeri 340.7341544 010.6319133. Servizio attivo il lunedì, mercoledì e venerdì

Croce Rossa Italiana – Comitato di Arenzano, tel 3338123753

Area di consegna : Comune di Arenzano. Le prenotazioni si ricevono tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle 12,00. La consegna avverrà lo stesso giorno tra le ore 16,00 e le ore 18,30.

