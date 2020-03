Incendio boschivo sulle alture di Camogli, Vvf e Vab lo spengono rispettando le misure Covid

È successo alle spalle della Ruta, sulle pendici del Monte Esoli

<Non è mancato oggi chi, in presenza di un bollettino meteo che preannunciava forte vento, ha pensato di accendere, per poi perderne il controllo, un fuoco di pulizia>. Lo rendono noto i Volontari Antincendio del Coordinamento sono dovuti intervenire con due squadre, in ausilio e sotto le direttive dei Vigili del Fuoco, contenendo le fiamme e procedendo alla successiva bonifica.

Oltre ai rischi tipici di questa attività specifica, i Volontari sono intervenuti dovendosi anche proteggere dall’esposizione al rischio contagio Covid-19 adottando le procedure di prevenzione del caso. Sul luogo dell’incendio, nei pressi di una abitazione distante circa 300 metri della strada, non potendo operare con l’acqua dei mezzi AIB e neppure con le manichette da giardino presenti in quanto sciolte dalle fiamme, con il supporto di Iren è stata aperta una vasca dell’acquedotto dalla quale si e potuta alimentare una motopompa portatile trasportata manualmente dai volontari che ha permesso di eseguire l’intervento con efficacia.











