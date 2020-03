Conte: “Sanzioni fino a 3 mila euro per chi non rispetta il decreto”

Un nuovo decreto che riordina quelli precedenti e introduce, per chi lo viola, una pesante sanzione pecuniaria da 400 a 3 mila euro che sarà aumenta di un terzo se si viene pizzicati a bordo di un veicolo. Non è previsto il fermo amministrativo.

Le competenze restrittive sono avvocate allo Stato per evitare misure difformi nelle varie regioni.

Il premier conte ha anche spiegato che col nuovo decreto non si prolungano le misure fino alla fine di luglio. Lo stato di emergenza nazionale è stato deliberato a fine di emergenza nazionale subito dopo che l’Oms ha decretato l’epidemia di carattere globale fino al 31 luglio 2020 <ma non significa che le misure restrittive siano prorogate fino a quella data>.



