Anche oggi una lunga lista di decessi

Aggiorniamo l’articolo per tutto il giorno, aggiungendo tutte le notizie che ci arrivano dagli ospedali. Non sono compresi i decessi a casa o in struttura

San Martino

Un paziente nato a Campoligure e residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 17:40.

Una paziente nata a Tortona ma residente a Genova di 83 anni, presso il Padiglione 10, deceduta ieri alle 18:30.

Un paziente nato a Lecco ma residente a Recco di 70 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, ieri alle 19:45.

Un paziente nato a Lecce ma residente a Genova di 81 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 22:05.

Una paziente nata e residente a Genova di 60 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 23:25.

Un paziente nato a Enna ma residente a Genova di 74 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, alle 01:00.

Un paziente nato e residente a Genova di 60 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, alle 09:40 di stamani.

