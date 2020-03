Pusher a passeggio nel centro storico, arrestato dai Carabinieri

È uno degli spacciatori di vico Largo, arrestati ripetute volte dalle forze dell’ordine. Aveva ottenuto la misura sostitutivo del divieto di dimora, che però non ha rispettato. È stato, quindi, portato in carcere a Marassi e denunciato anche per l’inosservanza del decreto Covid

Ieri i carabinieri della Stazione di Maddalena, impegnati in uno specifico controllo mirato al controllo del territorio, hanno notato aggirarsi a piedi C. H., 28 enne, di nazionalità tunisina, pregiudicato, irregolare sul territorio, attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Genova. L’uomo è noto come uno degli spacciatori di vico Largo, arrestati a più riprese dai carabinieri nei mesi scorsi. Molti di essi hanno ottenuto la misura sostitutiva del divieto di dimora che, però, viene a cadere nel momento in cui vengono trovati in città.

Lo straniero, in violazione sia della disposizione dell’Autorità Giudiziaria sia del Decreto anti coronavirus, si aggirava tranquillamente per le vie del centro storico. I militari dell’Arma lo hanno riconosciuto in via delle Fontane, dove lo hanno fermato sotto i nostri occhi (vedi foto). Dai successivi accertamenti i carabinieri di Maddalena hanno appurato che l’aggravamento era già arrivato e che a suo carico era stata emessa l’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere. Quindi lo hanno arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Marassi.

