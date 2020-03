Nel week end 500 uomini di Polizia locale e Protezione civile per evitare assembramenti sulle colline e nelle zone a mare

L’assessore Garassino: <Nel mirino gli assembramenti ad alto rischio sanitario>

Il consigliere delegato Gambino: <Continuiamo il monitoraggio effettuato in settimana>

Cinquecento uomini della Polizia Locale e della Protezione civile per sorvegliare il territorio cittadino anche con presidi fissi nei luoghi che nello scorso fine settimana sono stati più affollati e verificare il rispetto del decreto del Presidente del consiglio dei ministri che stabilisce regole per evitare gli assembramenti.

<Lo abbiamo deciso oggi nel corso della Giunta – dice l’assessore comunale alla sicurezza Stefano Garassino – per evitare che comportamenti vietati per fermare la diffusione del contagio da Coronavirus. Non è concepibile che si metta a repentaglio la salute di tanta gente perché le regole non vengono rispettate>.

<Nel corso della settimana – dice il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – sei squadre della Protezione Civile hanno monitorato incessantemente la città diffondendo col megafono i divieti. Nel fine settimana lavoreranno a supporto della polizia locale a cui segnaleranno eventuali assembramenti, situazioni a rischio e concentramenti di persone, come lo scorso week end è successo sul Righi, alla Vetta di Pegli e sul Monte Fasce>.

<Nei luoghi dove si sono già verificati assembramenti – conclude Garassino – ci saranno pattuglie fisse che dissuaderanno i cittadini da comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi per il rischio contagio>.

