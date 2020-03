Lavoratori Ilva sul piazzale: “Mancano mascherine e protezioni personali”

I lavoratori di Ilva in amministrazione controllata sono rimasti, stamane, sul piazzale della fabbrica per protestare contro la carenza di dispositivi di protezione personale per la prevenzione del contagio da coronavirus.

I sindacati hanno avuto confronti con molte aziende di ogni settore per i cosiddetti dpi. Alcune hanno concordato sanificazioni e fornitura di mascherine, altre hanno chiuso e messo il personale in ferie, altro si sono affidate (dove possibile) al telelavoro.

Aggiornamento – Grazie a un accordo con i sindacati, nell’impossibilità oggettiva di garantire situazioni di sicurezza, i lavoratori staranno a casa per l’intera settimana.

