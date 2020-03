Crescono i ricoverati al San Martino. 20 nuovi posti letto dedicati alla rianimazione

Tre dimessi tra ieri e oggi. Domani controlli finali per la “Paziente Zero” e possibili dimissioni

Sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 invece in Rianimazione: 25 in tutto. Ieri erano 21. In giornata i letti di Terapia Intensiva dedicati a Covid-19 passeranno da 8 a 28. Ne sono stati aperti altri 20 all’M3 Monoblocco.

3 i dimessi tra ieri e oggi da Malattie Infettive. 35 in totale quelli transitati fino ad oggi al San Martino.

L’ospedale segnala che 25 posti letto sono stati dedicati alla chirurgia elettiva non rinviabile (oncologici, cardio chirurgia, chirurgia vascolare e urgenze): 15 al 4º piano del Monoblocco, 10 al 6º piano sempre del Monoblocco.

Il professor Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie Infettive, segnala che la “paziente 0” della Liguria, ricoverata presso l’ospedale, domani sarà sottoposta a nuovo test in previsione della potenziale dimissione. Si tratta di una 79enne di Castiglione D’Adda.

