Incendio a Voltri nella notte: fiamme sul poggiolo

È andata bene, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che si propagassero. I residenti dell’appartamento se la sono cavata con un po’ di paura e un armadietto danneggiato

In piena notte i pompieri del distaccamento di Multedo sono dovuti intervenire in via Buffa dove sono stati chiamati dalla famiglia che risiede nell’appartamento dove, sul poggiolo, si è generato l’incendio. Con l’autoscala hanno raggiunto il terrazzino e hanno spento le fiamme.

