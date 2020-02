Ciclista travolto da un taxi in via Reti nella notte. È gravissimo

Si tratta di un uomo di 45 anni per cui i medici del Galliera, dove è stato portato, si sono riservati la prognosi

All’1:40 di stanotte in via Paolo Reti, all’imbocco del tunnel di via Degola, un taxi ha travolto un velocipede. Il ciclista, un uomo di 45 anni, è caduto a terra con violenza. Soccorso dal 118, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in gravissime condizioni, in codice rosso, al Galliera dove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto la polizia locale del turno notturno e la squadra del reparto Infortunistica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

