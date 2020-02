Perdite di carico per il vento e incidenti, sempre più difficile la situazione in A7

Le difficoltà relative ai materiali dispersi si sommano con quelle della chiusura “a sorpresa” di una corsia sulla carreggiata diretta a nord della A7. La strada doveva essere aperta alle 6 di stamani, resterà limitata a una corsia fino alle 20 di domani. Le conseguenze sul traffico diurno sono pesantissime

A7: scorta veicoli tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per materiali dispersi. La perdita del carico è avvenuta tra Bolzaneto a Busalla in direzione Milano poco dopo le 15. I disagi si sommano a quelli della chiusura di una corsia per lavori urgenti alle barriere anti rumore. I cantieri dei controlli dovevano chiudere alle 6 di stamane, ma deve essere stata notato qualcosa di urgente a cui mettere rimedio perché la riapertura completa della carreggiata, ora limitata a una sola corsia, è stata posticipata alle 20 di domani, 6 febbraio.

Ripercussioni anche in A12



In A10 Genova Ventimiglia incidente tra l’incrocio A26 e Arenzano in direzione Ventimiglia. È avvenuto poco prima delle 15. Inoltre, perdita di carico tra Pegli e Voltri in direzione Ventimiglia. Inevitabili, anche lì, i disagi.

