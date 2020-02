Bastonate per gelosia, due persone in prognosi riservata

Un 47enne ha preso picchiato selvaggiamente la ex compagna e un uomo di 84 anni fino a ridurli in fin di vita. È successo a Sampierdarena

Il 47enne si è costituito ai carabinieri confessando di essere stato lui a prendere a bastonate la ex, una 44enne, e un pensionato di 84 anni. È successo ieri pomeriggio a Sampierdarena. L’uomo ha seguito la donna che so è recata a casa dell’anziano. Una volta lì il 47enne ha colpito entrambi con violente bastonate fino a ridurli in fin di vita. Sono entrambi ricoverati al Villa Scassi in prognosi riservata.

In copertina: foto d’archivio

